Quarant’anni di tifo comune al capolinea. I bresciani hanno interrotto il gemellaggio con la Curva Mare di Cesena, a causa di divergenze irrisolvibili tra i due gruppi sulla diffusione di un volantino firmato dalla curva romagnola. La decisione è stata comunicata ieri mattina attraverso una nota sui social, segnando la fine di un legame che durava da quattro decenni e che, secondo alcuni tifosi, aveva fatto nascere ricordi di grande solidarietà tra le due tifoserie.

Se è vero che l’amore è eterno finché dura, il mondo del calcio sembra non fare eccezione. Ieri mattina, con una stringata nota diffusa sui suoi canali social, la Curva Nord del Brescia ha comunicato "con dispiacere l’interruzione del gemellaggio con la Curva Mare di Cesena per divergenze incolmabili tra i due direttivi sorte nell’ultimo periodo in merito ad un volantino firmato da quest’ultima". Il gemellaggio tra le due tifoserie è nato oltre 40 anni fa, alimentandosi stagione dopo stagione attraverso tanti momenti di condivisione dentro e fuori dai campi di calcio. Fino a quando, poco dopo l’inizio di questa stagione sportiva, nel mese di settembre all’Orogel Stadium era stata distribuita una fanzine nella quale la Curva Mare, tra le altre cose, contestava il mondo del tifo organizzato del Milan, in particolare in relazione al tema delle ‘black-list’ in base alle quali, chi ne fa parte non può abbonarsi in nessuna delle due curve di San Siro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

