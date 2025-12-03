De Laurentiis e famiglia quanto guadagnano dal Napoli? Calcio e Finanza fa chiarezza: “Non si fermano i compensi che il Napoli versa ai suoi amministratori nel corso della stagione 202324. Come emerge dal bilancio della società al 30 giugno 2025 (chiuso con un rosso di 21 milioni di euro), infatti, i compensi per il CdA del club sono stati pari a 2,7 milioni di euro, in linea con i 2,7 milioni del bilancio al 30 giugno 2024 e in leggera crescita rispetto ai 2,5 milioni della stagione 202223 e ai 2,3 milioni della stagione 202122. Compensi che rimangono in famiglia, considerando che la maggior parte degli amministratori della società appartiene alla famiglia del patron Aurelio De Laurentiis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

De Laurentiis e famiglia quanto guadagnano dal Napoli? Dal 2011 sono stati 45,3 i milioni di compensi (Calcio e Finanza)