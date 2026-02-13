Luca Trapanese ha deciso di adottare una bambina, nonostante le difficoltà e i pregiudizi. Quando l’amore si trasforma in un progetto di vita, tutto diventa più chiaro. La sua storia mostra come la diversità, invece di spaventare, possa diventare una ricchezza. Trapanese ha scelto di sfidare le convenzioni e di costruire una famiglia tutta sua, dimostrando che il cuore spesso va oltre le semplici regole.

Diversità è una parola che spaventa, ma se guardiamo bene il nostro mondo e ci guardiamo dentro, in qualche modo siamo tutti diversi. La diversità da vicino ha il volto delle case disordinate, delle famiglie rumorose, dei legami costruiti con pazienza. Non è la cosa più normale in assoluto? È da qui che parte l’incontro con Luca Trapanese, ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, autore del memoir “Storia di una famiglia imperfetta” pubblicato da Salani. Un libro che non racconta un’eccezione, ma una possibilità: quella di trasformare l’amore in progetto di vita. Trapanese entra nello studio con la naturalezza di chi è abituato a parlare al cuore prima che ai microfoni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quando l’amore diventa progetto di vita: l’incontro con Luca Trapanese

Luca Trapanese porta sul palco il suo primo spettacolo,

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Io sono per l’amore di Franco Arminio: la vera felicità è commuoversi e stare vicini; San Valentino 2026: l’amore si regala (e si gusta); Premio San Valentino 2026: quando l’amore diventa istituzione; Levante a Sanremo 2026: Sei tu, l’amore quando diventa scelta.

Quando l’amore sboccia: una commedia romantica a corto di sorprese – RecensioneRory Richards è una giovane addetta PR junior oberata di lavoro presso la Extend Publicity, a un passo da una promozione che potrebbe finalmente dare una svolta alla sua carriera. La vita sentimentale ... superguidatv.it

Quando l'amore diventa tossico: l'horror di una coppia «vera»Quando, in una coppia, l’amore travalica in una tossica codipendenza? Il tema è trattato in «Together», body-horror da domani al cinema. Presentato al Sundance, il festival del cinema indipendente ... corriere.it