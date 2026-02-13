Quali immagini rimarranno degli intellettuali odierni? Nessuna

Giuseppe Bossi dipinge nel 1809 l’“Autoritratto con Felice Bellotti, Gaetano Cattaneo e Carlo Porta” nell’ultima sala della Pinacoteca di Brera, lasciando un’immagine unica di quattro intellettuali romantici, ora protagonista di una mostra dedicata alla memoria di un’epoca e di un’Italia che non ci sono più.

Imparare a Brera 2. Nell’ultima sala della gloriosa Pinacoteca c’è un quadro datato 1809 e firmato Giuseppe Bossi che si intitola “Autoritratto con Felice Bellotti, Gaetano Cattaneo e Carlo Porta”: quattro intellettuali romantici resi immortali dalla pittura a olio. E dei meno romantici intellettuali odierni, milanesi o romani o italiani che siano, quali immagini rimarranno? Nessuna che ne restituisca lo spirito. Perché la fotografia è senz’anima e la fotografia digitale è senz’anima e senza durata. Si confronti il viso di Carlo Porta dipinto da Bossi con quello di Eugenio Scalfari nelle foto della mostra per i cinquant’anni di Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il ministro Fontana critica duramente il Partito Democratico dopo che le immagini di Stefania Constantini e Amos Mosaner sono state usate nella campagna per il 'no' alla riforma della giustizia.

