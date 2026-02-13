Pulizie Intensive | lunedì 16 febbraio è il turno del quartiere Santa Croce

Lunedì 16 febbraio le Pulizie Intensive arrivano in zona Santa Croce. Via Marco Polo, via Pio X e via Albania saranno interessate da un intervento di igiene profonda. Il Comune ha deciso di intervenire dopo le numerose segnalazioni dei residenti riguardo a rifiuti abbandonati e accumulo di sporcizia nelle strade, che da settimane creano disagio e preoccupano i cittadini. Per distinguersi da interventi simili in passato, questa volta saranno impiegati anche strumenti di pulizia innovativi come le idropulitrici a vapore.

Lunedì 16 febbraio le Pulizie Intensive arrivano in zona Santa Croce. Via Marco Polo, via Pio X e via Albania saranno interessate da un intervento di igiene profonda. L’iniziativa, promossa dal Comune di Padova in collaborazione con AcegasApsAmga, fa parte di un piano mirato a garantire una città più pulita e a restituire ai cittadini strade pienamente igienizzate, sia per chi vi abita che per chi vi lavora. L’Amministrazione Comunale, a questo proposito, ha già emesso un’ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati delle strade interessate per tutta la durata dell’intervento. Dal provvedimento saranno sempre esclusi i vialetti privati di accesso ai singoli condomini.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

