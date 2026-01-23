Pulizie intensive è il turno dell' Arcella

Lunedì 26 gennaio, l’Arcella sarà al centro di un intervento di pulizie intensive. Le vie Saetta, Benedetti, Colotti, Valamarana e Cafasso saranno interessate da un’operazione di igiene approfondita, finalizzata a migliorare la qualità degli spazi pubblici. Questo intervento mira a garantire ambienti più puliti e salubri per tutti i residenti e frequentatori dell’area.

Lunedì 26 gennaio le Pulizie Intensive arrivano in zona Arcella. Via Saetta, via Benedetti, via Colotti, via Valamarana e via Cafasso saranno interessate da un intervento di igiene profonda. L’iniziativa, promossa dal Comune di Padova in collaborazione con AcegasApsAmga, fa parte di un piano mirato a garantire una città più pulita e a restituire ai cittadini strade pienamente igienizzate, sia per chi vi abita che per chi vi lavora. Le operazioni inizieranno fin dalle prime luci del mattino e comprenderanno spazzamento meccanizzato, un lavaggio stradale approfondito, eseguito adottando ogni precauzione, come la nebulizzazione dell’acqua, per evitare il sollevamento di polveri, e la pulizia accurata delle caditoie mediante idropulitrice.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Pulizie intensive, è il turno del Quartiere 5 Leggi anche: Pulizie intensive, è il turno di Ponte San Nicolò Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Pulizie delle strade, è il turno di Albignasego; Pulizia straordinaria delle Strade ad Albignasego: il 22 gennaio il primo intervento del 2026; VIDEO | Da Alberto Tomba a Tamberi: i vostri migliori ricordi delle Olimpiadi del passato; VIDEO | Festa del radicchio: a Maserà si celebrano storia e tradizioni del territorio. Pulizie delle strade, è il turno di AlbignasegoIl programma prevede interventi mirati e approfonditi che, nel corso dell’anno, interesseranno diverse strade del territorio. Si riparte giovedì prossimo ... padovaoggi.it SANIFICAZIONE LAVORO Pulizie professionali ed efficienza operativa: come organizzare la sanificazione negli ambienti di lavoroLa gestione dell’ igiene ambientale costituisce un asset strategico spesso sottovalutato all’interno delle dinamiche aziendali, eppure la sua influenza sulla produttività e sull’immagine del brand è d ... statoquotidiano.it Primo intervento lunedì 12 gennaio in zona Pontecorvo con via Sanmicheli, piazzale Pontecorvo, via Ravignana e via Scalcerle interessate dall'intervento #Padova #pulizieintensive #AcegasApsAmga - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.