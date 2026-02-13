Prova a prelevare una bimba all' asilo ma non ha la delega | cosa è successo a Monteverde

A Monteverde, una donna ha tentato di portare via una bambina dall’asilo comunale, ma senza delega non le è stato possibile. Le maestre hanno notato che il suo nome non compariva tra quelli autorizzati al ritiro e hanno chiamato immediatamente il 112. I genitori sono stati contattati e hanno confermato di non aver lasciato nessuna autorizzazione scritta per l’estrazione della figlia.

Una donna si è presentata davanti a un asilo comunale, a Roma, per prelevare una bambina ma non risultava tra i nomi per ritirare la minore, come riscontrato dalle maestre che hanno avvertito subito 112 e i genitori, i quali hanno ammesso che non c'era una persona delegata per prendere la piccola. Un caso accaduto nel quartiere di Monteverde l'11 febbraio intorno alle 17, segnalato dal consigliere capitolino della Lega, Fabrizio Santori, sul quale sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Dell'episodio è stato subito informato il municipio XII. Come riferito a RomaToday dall'assessora alla Scuola, Stella Squillace: "Sì, dall'istituto ci hanno immediatamente avvertito.🔗 Leggi su Romatoday.it

