Vorrei avere un figlio | torna libero l'uomo di 34 anni che ha baciato una bimba fuori dall'asilo

Un uomo di 34 anni, arrestato per aver baciato una bambina di tre anni fuori da un asilo a Cardano al Campo, è stato rimesso in libertà. La vicenda ha suscitato scalpore nella comunità locale, sollevando preoccupazioni e interrogativi sulla sicurezza e sul comportamento dell’individuo coinvolto.

Cardano al Campo (Varese) – È una vicenda che continua a scuotere la comunità di Cardano al Campo. L’algerino di 34 anni arrestato mercoledì per l’inquietante episodio avvenuto fuori dallasilo – quando avrebbe ghermito e baciato una bambina di tre anni — è tornato in libertà. Una decisione pesante, che arriva dopo un lungo e complesso interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari. Il gip, esaminando uno per uno i dettagli ricostruiti dalla Procura, ha ridimensionato la gravità del reato, sostenendo che il gesto, per quanto inaccettabile e fonte di enorme spavento, potrebbe non essere riconducibile a un intento sessuale. Ilgiorno.it

