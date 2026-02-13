Pronostico Cesena-Venezia | Stroppa sa come si fa

Stroppa si prepara a sfidare il Venezia questa sera al Manuzzi, dopo che i lagunari hanno interrotto a sorpresa la loro serie di vittorie consecutive in casa, un segnale che l’allenatore del Cesena ha colto come un’opportunità per mettere in difficoltà gli avversari.

Cesena-Venezia è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Si è fermata inaspettatamente in casa la striscia di vittorie consecutive del Venezia. Ma i lagunari, comunque, non hanno perso la testa della classifica. I cinquanta punti conquistati fino al momento sono tantissimi. C’è da riprendere la corsa, però, perché dietro spingono tutti. Soprattutto il Frosinone. (Instagram veneziafc) – Ilveggente.it A Cesena il compito è abbordabile, a patto che si veda la squadra ammirata fino allo scorso fine settimana e non nel turno infrasettimanale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Giovanni Stroppa avrà un nuovo rinforzo a centrocampo.

Pronostico Cesena vs Venezia – 14 Febbraio 2026La sfida di Serie B tra Cesena e Venezia si giocherà il 14 Febbraio 2026 alle 19:30 sul campo caldo dello storico Stadio Dino Manuzzi. Un contesto ideale per ... news-sports.it

Cesena, Shpendi e Olivieri destinati a saltare il VeneziaRientrato a notte fonda da Chiavari dopo una trasferta scomoda anche a livello logistico, il Cesena si è ritrovato ieri pomeriggio a Villa Silvia per ... corriereromagna.it

