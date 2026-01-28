Rinforzo a centrocampo per Stroppa | Matteo Dagasso firma con il Venezia

Giovanni Stroppa avrà un nuovo rinforzo a centrocampo. Il Venezia ha annunciato di aver messo sotto contratto Matteo Dagasso, che si è legato alla squadra fino al 2030. Il giovane arriva a titolo definitivo e potrebbe presto essere una pedina importante per il tecnico.

Classe 2004, è stato acquistato a titolo definitivo dal Pescara. Con i biancazzurri ha vinto il campionato di serie C e debuttato in cadetteria Giovanni Stroppa potrà contare su un giovane in più a centrocampo. Il Venezia ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Matteo Dagasso, che si è legato ai colori arancioneroverdi fino al 30 giugno 2030. Nato a Penne (Pescara) nel 2004, è cresciuto nel settore giovanile del Pescara, debuttando in prima squadra nella stagione 202324. Con la maglia biancazzurra ha collezionato complessivamente 99 presenze tra campionato e Coppa Italia, mettendo a referto 6 reti e 15 assist e contribuendo in maniera determinante alla vittoria del campionato di serie C ai playoff nella passata stagione.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Matteo Dagasso

Matteo Dagasso, centrocampista originario di Sondalo, si appresta a unirsi al Venezia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Matteo Dagasso

Argomenti discussi: Genoa, rinforzo a centrocampo per De Rossi: è fatta per Amorim; FLASH| In arrivo un rinforzo a centrocampo per il Cagliari: un ex è pronto a tornare in Sardegna; Lazio, si va in Premier League per un rinforzo a centrocampo; Juve Stabia, tutto fatto per Torrasi: rinforzo a centrocampo in arrivo.

Juventus, contatti positivi per Xaver Schlager: affare a parametro zeroLa Juventus pensa al suo profilo anche per ragioni economiche. In scadenza a giugno, non ha costi dei cartellino. Per portarlo a Torino serve l'accordo con i suoi agenti riguardo alle commissioni e ... calciomercato.com

Genoa, Amorim, un brasiliano per il centrocampo di De Rossi. Attacco: si insiste su BakambuAccordo con l’Alverca e il giocatore, atteso in Italia. Il Grifone in pressing per il centravanti del Betis. La Cremonese punta Thorsby, Napoli su Norton-Cuffy ... ilsecoloxix.it

. @VeneziaFC_IT, ufficiale l'arrivo a titolo definitivo di Matteo Dagasso dal @PescaraCalcio x.com

Era il 1° giugno 2014 quando Matteo Dagasso indossava per la prima volta la maglia del Pescara. Si chiude oggi un’altra storia importante tra il club e uno dei suoi figli calcistici. In questi anni Dagasso è cresciuto, ha esordito tra i professionisti, vinto il campio - facebook.com facebook