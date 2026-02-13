Programmi di Rai1 e Rai2 in ritardo Pioggia di spot come sulle tv commerciali Richiamo del Garante

La Rai ha accumulato ritardi significativi sui propri palinsesti tra settembre e novembre 2025, a causa di problemi tecnici e di gestione. La situazione ha causato disagi per gli spettatori, che hanno assistito a programmi spostati in avanti di oltre venti minuti. Nel frattempo, le pubblicità sono aumentate, riempiendo gli spazi come nelle emittenti commerciali. Il Garante per la comunicazione ha deciso di intervenire, chiedendo chiarimenti e maggiore attenzione da parte dell’emittente pubblica. La situazione evidenzia le difficoltà della Rai nel conciliare la qualità dei programmi con le esigenze pubblicitarie e la gestione del palinsesto.

Il palinsesto Rai Primavera 2026 si apre con Imma Tataranni, la fiction di Rai1, il 29 marzo, in un giorno in cui la rete punta anche a grandi eventi, mentre dal 12 aprile al 3 maggio andrà in onda la nuova stagione di Roberta Valente e tra il 10 e il 24 maggio debutta Finestra vista Lago, offrendo un mix di fiction e spettacoli, con un’attenzione particolare alle produzioni di qualità.

