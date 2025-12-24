Giocattoli non conformi sugli scaffali | blitz della Guardia di Finanza nel Pisano

PISA – Ancora sequestri di giocattoli non conformi dalla Guardia di Finanza. I militari del comando provinciale di Pisa hanno intensificato i controlli negli esercizi commerciali che pongono in vendita luci e materiale natalizio, eseguendo mirati accertamenti per contrastare il commercio di materiale non conforme alle normative che disciplinano la sicurezza prodotti ovvero la corretta marcatura Ce. In particolare, i finanzieri del gruppo di Pisa, delle compagnie di Pontedera e San Miniato e della tenenza di Volterra hanno posto l’attenzione su numerosi esercizi commerciali, procedendo al sequestro amministrativo di oltre 5500 articoli non conformi alle normative che disciplinano la sicurezza dei prodotti ovvero la corretta marcatura Ce sui prodotti elettronici (luci e addobbi natalizi, scatole luminose). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

