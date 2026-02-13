Problemi di salute per Peppe Di Napoli | Presto dovrò operarmi Poi il messaggio per i fan

Peppe Di Napoli ha annunciato di dover affrontare un intervento chirurgico a causa di problemi di salute. Il pescivendolo ha condiviso la notizia sui social, aggiungendo un messaggio di speranza per i suoi sostenitori. Uno dei suoi clienti abituali ha riferito di aver notato un cambiamento nel suo sorriso durante le ultime visite.

Peppe Di Napoli dovrà subire un intervento chirurgico per alcuni problemi si salute. A darne notizia è lo stesso pescivendolo che, sui social, ha tuttavia rassicurato i suoi tanti fan. “Ciao amici! È un po’ che non ci sentiamo. e sapete com’è, la vita ogni tanto ti mette davanti qualche ostacolo. Ho avuto qualche piccolo problema di salute e presto dovrò affrontare un’operazione, ma nulla che non possa superare. Tutto passa, come sempre!”, inizia il post. La verità è che la mia mente non sta mai ferma. Anche quando non mi sentite, sto sempre pensando, progettando, creando. e vi assicuro che questo 2026 porterà qualcosa di speciale.🔗 Leggi su Napolitoday.it

