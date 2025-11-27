Dovrò operarmi per un altro polipo alla gola che mi tormenta da più di un anno Sarà un Natale silenzioso | lo rivela Enrico Ruggeri

Enrico Ruggeri, finito nell’occhio del ciclone per aver detto la sua su ‘Quello che le donne non dicono’ con il finale cambiato (ormai da anni) da Fiorella Mannoia, è tornato a parlare ma questa volta per una vicenda personale. Anzitutto la notizia positiva è che il suo programma “ Gli occhi del musicista ” che tornerà in onda su Rai 2. Poi il colpo di scena: “Il rovescio della medaglia è che appena terminate le registrazioni dovrò operarmi per un altro polipo alla gola che mi tormenta da più di un anno, rendendo difficile e dolorosa ogni mia performance vocale. Sarà un Natale.Silenzioso. Stiamo lavorando per recuperare i concerti già fissati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

