Fidenza il furto si trasforma in violenza | calci e pugni ai carabinieri
Momenti di caos, nel primo pomeriggio del 1° dicembre, all’interno di un supermercato di Fidenza, dove un semplice tentativo di furto è degenerato in una sequenza di aggressioni e minacce che ha richiesto l’intervento immediato dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile.Secondo la ricostruzione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
