Dalla manovra primo aumento per le sigarette fino a +30 centesimi a pacchetto Le Marlboro costeranno 6,80 euro
A partire da domani, il prezzo delle sigarette subirà un aumento, con un incremento fino a 30 centesimi a pacchetto, portando le Marlboro a costare circa 6,80 euro. Questa misura, volta a ridurre il consumo, contribuisce anche a finanziare le entrate dello Stato, che stimano circa 15 miliardi di euro all’anno. Un cambiamento che interessa i fumatori e le casse pubbliche, evidenziando il rapporto tra salute, inquinamento e finanza pubblica.
Da domani "bionde" più care. Fanno male e inquinano ma garantiscono un’entrata alle casse dello Stato di ben 15 miliardi l’anno. Ai quali si aggiunge ora oltre 1 miliardo dal 2026. Partono i primi rincari delle sigarette decisi con l’ultima manovra: da quest’anno al 2028 i prezzi aumenteranno progressivamente. Da domani in particolare ci saranno aumenti fino a 30 centesimi per la Philip. 🔗 Leggi su Feedpress.me
