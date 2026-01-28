La Camera ha approvato il ddl che assegna ai funzionari in carriera il 30% dei posti da dirigente. Sono stati 147 i voti favorevoli, contro i 90 contrari. La legge punta a creare un percorso più stabile per i dirigenti pubblici, con incentivi e regole chiare per avanzare di carriera. Ora il provvedimento passa al Senato per il passaggio definitivo.

«Dirigenti senza concorso» non significa «dirigenti senza selezione». Lo slogan che ha dominato le discussioni sulla riforma delle carriere nella Pubblica amministrazione, che ha ricevuto il primo via libera alla Camera con 147 voti a favore e 90 contrari, rischia di essere fuorviante e ha bisogno di qualche precisazione. Perché l’obiettivo dell’intervento, con le sue «Disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale» come recita il titolo ufficiale, non è quello di aprire una sorta di via facilitata verso la dirigenza; ma, piuttosto, di creare un canale stabile di carriera nelle amministrazioni, con un meccanismo di incentivi che spinga il lavoro sul campo e non solo lo studio giuridico ed economico indispensabile a passare il classico concorso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Pa, via libera della Camera al ddl: ai funzionari in carriera il 30% dei posti da dirigente

La Camera ha approvato il disegno di legge del Governo sulla carriera e le valutazioni dei dirigenti pubblici.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

