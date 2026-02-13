A Caserta, il CalendEsercito 2026 è stato svelato in un evento che ha attirato molte persone. Il calendario, intitolato

Nel “Salone degli Specchi” del Circolo Nazionale di Caserta è stato presentato il Calendario dell’Esercito 2026, dedicato al tema "Lo giuro". Il CalendEsercito 2026 racconta i valori fondamentali dell'Esercito, Patria, disciplina, onore, dovere, valore e lealtà, attraverso un incontro vivo tra immagini e parole. Le illustrazioni, realizzate a mano, raffigurano la dimensione etica, storica e spirituale dell'essere militare. É un racconto che mette in evidenza i principi che guidano gli uomini e le donne che servono l'Italia con coraggio, responsabilità e passione. Il tema prescelto, “Lo giuro!" richiama idealmente l'80° anniversario della legge n.🔗 Leggi su Casertanews.it

Il CalendEsercito 2026 è stato presentato presso la Caserma Falcinelli di Ancona dal Comando militare esercito Marche, evidenziando l'importanza del giuramento militare e i valori che lo accompagnano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Il caso della nomina da parte di Giuli del coordinatore di FdI nel Cda della Reggia di Caserta. Il Pd presenta un'interrogazione; Caserta, il Premio Buone Notizie a Stella, Çakir e Iantosca. Il 14 febbraio la cerimonia; Rosario Miraggio parte con un tour all'estero, in attesa del concerto alla Reggia di Caserta; Il Direttore Generale dell’ASL Caserta condannato per condotta antisindacale.

Presentato a Caserta il calendario 2026 dell'EsercitoE' stato presentato a Caserta, nel Salone degli Specchi del Circolo Nazionale, il Calendario dell'Esercito 2026, dedicato al tema Lo giuro. (ANSA) ... ansa.it

Presentato a Caserta il CalendEsercito 2026: Lo giuro!Presentata a Caserta l’opera editoriale sul significato del giuramento e dei valori che guidano i militari di tutte le generazioni Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del COMTER Sud. NelSalon ... expartibus.it

Al Salone degli Specchi del Circolo Nazionale di Caserta, è stato presentato il CalendEsercito 2026, ventinovesima edizione del calendario dell’Esercito Italiano. Il tema scelto quest’anno, “Lo giuro!”, è una dichiarazione netta, quasi scolpita nella pietra dell - facebook.com facebook