Presentato il CalendEsercito 2026 al centro l' alta valenza valoriale del giuramento militare

Anconatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il CalendEsercito 2026 è stato presentato presso la Caserma Falcinelli di Ancona dal Comando militare esercito Marche, evidenziando l'importanza del giuramento militare e i valori che lo accompagnano. L'evento ha coinvolto autorità civili e militari, sottolineando il ruolo centrale della cultura e dell'etica all’interno delle forze armate.

ANCONA – «Questa mattina, nella Caserma Falcinelli di Ancona, il Comando militare esercito Marche ha presentato il CalendEsercito 2026 alle autorità civili e militari locali.Il calendario del nuovo anno apre il ciclo tematico-editoriale che rappresenterà gli assi portanti dell’esercito nei. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

