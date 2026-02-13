Posizioni economiche ATA prove dal 23 febbraio | le info utili e a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Sorrentino Anief LIVE Venerdì 13 febbraio alle 15 | 00

Da orizzontescuola.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindacato Anief ha annunciato che le prove scritte per le posizioni economiche degli assistenti tecnici e amministrativi (ATA) si svolgeranno dal 23 al 27 febbraio, con l’obiettivo di chiarire la procedura e le modalità di svolgimento. In particolare, il rappresentante Sorrentino sarà ospite di Question Time, il nostro format di approfondimento in diretta, venerdì 13 febbraio alle 15:00, per rispondere alle domande più frequenti degli interessati.

Dal 23 al 27 febbraio si terranno le prove scritte relative alle posizioni economiche ATA. Per fare il punto della situazione e per rispondere ai vostri quesiti, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui nostri canali social (Facebook e YouTube). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Approfondimenti su posizioni economiche

Posizioni economiche ATA, prova finale dal 23 al 27 febbraio. A cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Cozzolino. LIVE Mercoledì 11 febbraio alle 15:00

Questa settimana si svolgeranno le prove finali per le posizioni economiche degli ATA, dal 23 al 27 febbraio.

Ultime notizie su posizioni economiche

Argomenti discussi: Posizioni economiche ATA, ecco le convocazioni e le sedi prova finale [COMPLETO] Attenzione alle rettifiche; Posizioni economiche ATA, prove finali dal 23 al 27 febbraio: pubblicato avviso – PDF; Posizioni economiche: prove suppletive per le candidate in stato di gravidanza o di allattamento; Personale ATA – Prova finale di valutazione della procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all’interno delle Aree.

posizioni economiche ata provePosizioni economiche ATA, prove dal 23 febbraio: le info utili e a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Sorrentino (Anief) LIVE Venerdì 13 febbraio alle 15:00Dal 23 al 27 febbraio si terranno le prove scritte relative alle posizioni economiche ATA. Per fare il punto della situazione e per rispondere ai vostri quesiti, la redazione di Orizzonte Scuola organ ... orizzontescuola.it

Posizioni economiche ATA, prova finale dal 23 al 27 febbraio. A cosa fare attenzione. QUESTION TIME con CozzolinoDal 23 al 27 febbraio si terranno le prove scritte relative alle posizioni economiche ATA. Per fare il punto della situazione e per rispondere ai vostri quesiti, la redazione di Orizzonte Scuola organ ... orizzontescuola.it