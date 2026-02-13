Posizioni economiche ATA prove dal 23 febbraio | le info utili e a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Sorrentino Anief LIVE Venerdì 13 febbraio alle 15 | 00

Il sindacato Anief ha annunciato che le prove scritte per le posizioni economiche degli assistenti tecnici e amministrativi (ATA) si svolgeranno dal 23 al 27 febbraio, con l’obiettivo di chiarire la procedura e le modalità di svolgimento. In particolare, il rappresentante Sorrentino sarà ospite di Question Time, il nostro format di approfondimento in diretta, venerdì 13 febbraio alle 15:00, per rispondere alle domande più frequenti degli interessati.

Dal 23 al 27 febbraio si terranno le prove scritte relative alle posizioni economiche ATA. Per fare il punto della situazione e per rispondere ai vostri quesiti, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui nostri canali social (Facebook e YouTube). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su posizioni economiche Posizioni economiche ATA, prova finale dal 23 al 27 febbraio. A cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Cozzolino. LIVE Mercoledì 11 febbraio alle 15:00 Questa settimana si svolgeranno le prove finali per le posizioni economiche degli ATA, dal 23 al 27 febbraio. Ultime notizie su posizioni economiche Argomenti discussi: Posizioni economiche ATA, ecco le convocazioni e le sedi prova finale [COMPLETO] Attenzione alle rettifiche; Posizioni economiche ATA, prove finali dal 23 al 27 febbraio: pubblicato avviso – PDF; Posizioni economiche: prove suppletive per le candidate in stato di gravidanza o di allattamento; Personale ATA – Prova finale di valutazione della procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale del personale A.T.A. all’interno delle Aree. Posizioni economiche ATA, prove dal 23 febbraio: le info utili e a cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Sorrentino (Anief) LIVE Venerdì 13 febbraio alle 15:00Dal 23 al 27 febbraio si terranno le prove scritte relative alle posizioni economiche ATA. Per fare il punto della situazione e per rispondere ai vostri quesiti, la redazione di Orizzonte Scuola organ ... orizzontescuola.it Posizioni economiche ATA, prova finale dal 23 al 27 febbraio. A cosa fare attenzione. QUESTION TIME con CozzolinoDal 23 al 27 febbraio si terranno le prove scritte relative alle posizioni economiche ATA. Per fare il punto della situazione e per rispondere ai vostri quesiti, la redazione di Orizzonte Scuola organ ... orizzontescuola.it ATA, recupero delle 20 ore per le posizioni economiche: FGU segnala difformità sul territorio - facebook.com facebook Posizioni economiche personale #ATA, pubblicate dal Ministero le #istruzioni ai candidati per lo svolgimento della prova finale tinyurl.com/mvn2ncu4 x.com