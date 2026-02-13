Pomeriggio nero in via Torino | prima un 24enne investito in monopattino poi un maxi-tamponamento a quattro

Pomeriggio nero in via Torino: prima un 24enne è stato investito in monopattino, poi si è verificato un maxi-tamponamento a quattro veicoli. Nel pomeriggio di ieri, giovedì, intorno alle 16.45, la Polizia Locale di Cesena è intervenuta in via Torino, nei pressi della rotatoria con via Ravennate, a seguito di un tamponamento multiplo che ha coinvolto quattro veicoli: tre autovetture e un furgone.

I due sinistri hanno determinato forti rallentamenti alla circolazione, anche in considerazione dell’orario di punta e dell’elevato volume di traffico presente in quel momento Nel pomeriggio di ieri, giovedì, intorno alle 16.45, la Polizia Locale di Cesena è intervenuta in via Torino, nei pressi della rotatoria con via Ravennate, a seguito di un tamponamento multiplo che ha coinvolto quattro veicoli: tre autovetture e un furgone. Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, il conducente di un furgone Renault Master, mentre percorreva via Torino in direzione centro, giunto in prossimità della rotatoria non si è accorto tempestivamente della presenza di una colonna di veicoli fermi a causa dell’intenso traffico, andando a tamponare violentemente il mezzo che lo precedeva.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Un maxi tamponamento si è verificato questa mattina sulla tangenziale sud di Parma, tra via Volturno e la zona della Crocetta.

Oggi sulla Pontina si è verificato un grave incidente tra quattro tir, provocando un maxi tamponamento all'altezza di Castel di Decima.

