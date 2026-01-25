La polizia locale si impegna quotidianamente per garantire sicurezza e tutela, affrontando sfide come la lotta alle residenze fittizie, il rispetto dell’obbligo scolastico e la gestione di fragilità sociali. Con circa 39 interventi al giorno, l’ente si evolve in un corpo sempre più moderno, focalizzato anche sulla prevenzione e il supporto alle comunità più vulnerabili, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro e inclusivo nella città più multietnica dell’hinterland.

Trentanove richieste di intervento al giorno - più di 14mila nell’ultimo anno - e caccia alle residenze fittizie, 2mila 874 scovate nel 2025, la ricetta sicurezza nella città più multietnica dell’hinterland passa anche dalla lotta alla violazione dell’obbligo scolastico e alla dispersione fra i banchi: 71 casi negli ultimi 12 mesi. Pochi numeri per il ritratto di una Polizia locale che "si occupa molto di fragilità", sottolinea Ivonne Cosciotti, sindaca di Pioltello. È sempre un San Sebastiano diverso quello che si festeggia in Municipio "perché la città ha molte peculiarità", a cominciare dalla popolazione: qui il 25% è fatto di stranieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Polizia locale, bilanci e obiettivi: "Un corpo sempre più moderno che si occupa molto di fragilità"

Leggi anche: “Come ho vissuto il momento di grande fragilità di mio fratello Vittorio? Soffrendo molto. Di fronte alla fragilità di chi si ama si soffre, ma si ama un po’ di più”: parla Elisabetta Sgarbi

Giuseppe Falcone è il nuovo comandante della polizia locale: gli obiettivi per una Desio più sicuraGiuseppe Falcone, nato nel 1965, è il nuovo comandante della polizia locale di Desio, assunto il primo dicembre.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Polizia locale, bilanci e obiettivi: Un corpo sempre più moderno che si occupa molto di fragilità; San Sebastiano a Bolzano, celebrazione e bilancio annuale Polizia locale; Bilanci e regole: la Polizia locale del Mugello festeggia 13 anni, e qualche ombra; Tempo di bilanci e di premiazioni per la Polizia Locale di Asti nella ricorrenza del santo patrono San Sebastiano.

Polizia locale, bilanci e obiettivi: Un corpo sempre più moderno che si occupa molto di fragilitàTrentanove richieste di intervento al giorno - più di 14mila nell’ultimo anno - e caccia alle residenze fittizie, 2mila 874 scovate nel 2025, la ricetta sicurezza nella città più multietnica dell’hint ... ilgiorno.it

Polizia locale, più arresti e meno incidentiNuove dotazioni e più personale in campo: nel bilancio dell’anno si contano 46 denunce e sequestri di droga per oltre un chilo e mezzo ... msn.com

La donna, 87 anni, è stata supportata dal personale. La polizia locale indaga: le telecamere della zona potrebbero aver ripreso i ladri facebook

Taxi, via libera per un presidio della polizia locale a Termini per combattere l'abusivismo ift.tt/TFrWfgl x.com