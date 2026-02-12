pixel 10a leak svela 28 immagini ufficiali

Questa mattina sono circolate in rete 28 immagini ufficiali del Google Pixel 10a. Le foto mostrano il nuovo smartphone in quattro colori: Berry, Fog, Lavender e Obsidian. La presentazione ufficiale sembra ancora lontana, ma il leak dà già un’idea di come sarà il telefono.

Un nuovo leak ha rivelato 28 immagini ufficiali del google pixel 10a, presentando il dispositivo in quattro colorazioni: Berry, Fog, Lavender e Obsidian. Le foto mostrano il modello da quasi ogni angolazione, confermando elementi di design e specifiche principali in vista dell’ annuncio ufficiale previsto per il mese di febbraio. pixel 10a: immagini ufficiali in tutte le colorazioni. Le immagini presenti nella galleria mostrano il telefono in ciascuna delle quattro cromature disponibili: Berry, Fog, Lavender e Obsidian. Le foto offrono prospettive quasi complete da molti lati, ma non rendono visibili i lati sopra e sotto del dispositivo. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

