La storia ‘Di Giulietta e del suo Romeo’ rivista

Questa settimana torna in scena “Di Giulietta e del suo Romeo”, la rivisitazione moderna del celebre testo di William Shakespeare. Lo spettacolo mantiene la forza della lingua originale, ma la rende comprensibile al pubblico di oggi. La piece vuole avvicinare il pubblico più giovane e far conoscere il classico in modo più diretto e coinvolgente. La rappresentazione si svolge in un teatro cittadino e sta già attirando l’attenzione di molti appassionati.

Una rilettura del capolavoro di William Shakespeare che parla la lingua di oggi, senza rinunciare alla forza del testo originale. Domani alle 20.30, al Teatro Testori (via Vespucci 13), va in scena ‘ Di Giulietta e del suo Romeo ’, produzione Big Action Money, interpretata da Teodoro Bonci del Bene, con l’aiuto alla regia di Francesca Gabucci. Sul palco convivono un giradischi e una costellazione di webcam. Le telecamere catturano i volti del conduttore e degli ospiti, mascherati come in una festa, e li proiettano su un grande schermo. La scena diventa così uno spazio ibrido, dove la parola shakespeariana si intreccia con un’estetica contemporanea che guarda al mondo degli adolescenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Venerdì 13 febbraio, il Teatro Testori ospita lo spettacolo

