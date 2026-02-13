Pisa-Milan in tv e streaming gratis | vedi la diretta live

Il match tra Pisa e Milan, che apre la venticinquesima giornata di Serie A, sarà visibile gratuitamente in TV e streaming. La partita coinvolge due squadre molto diverse tra loro, entrambe determinate a conquistare punti importanti. Pisa cerca di uscire dalla zona retrocessione, mentre il Milan punta a consolidare la sua posizione in classifica. La sfida promette emozioni e colpi di scena, trasmessa in diretta per tutti gli appassionati che vogliono seguire il calcio senza costi aggiuntivi.

L'anticipo che inaugura la venticinquesima giornata di Serie A Enilive mette di fronte due realtà speculari in cerca di risposte definitive. Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, la Cetilar Arena — Stadio Romeo Anconetani ospita il confronto tra il Pisa e il Milan, un incrocio che profuma di ultima spiaggia per i toscani e di obbligo per i rossoneri. La compagine di Massimiliano Allegri, reduce da una striscia di 22 risultati utili consecutivi, approda all'ombra della Torre con la necessità imperativa di conquistare l'intera posta in palio per non perdere il contatto visivo con l'Inter capolista, attualmente a +8 ma con una partita in più.