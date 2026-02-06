Questa sera allo stadio Marcantonio Bentegodi si gioca Verona-Pisa, anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. L'Hellas Verona accoglie il Pisa alle 20:45, con l’obiettivo di conquistare punti importanti in casa davanti ai propri tifosi. La partita si può seguire in diretta streaming gratis.

L’Hellas Verona ospita il Pisa allo stadio Marcantonio Bentegodi questa sera, venerdì 6 febbraio alle ore 20:45, nell’anticipo che apre la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per la permanenza nel massimo campionato, con le due compagini attualmente appaiate all’ultimo posto della classifica a quota 14 punti. Entrambi i club arrivano all’appuntamento con una guida tecnica rinnovata: gli scaligeri hanno affidato la panchina a Paolo Sammarco dopo l’esonero di Paolo Zanetti, seguito al pesante 0-4 subito a Cagliari, mentre i toscani presentano lo svedese Oscar Hiljemark, subentrato ad Alberto Gilardino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Verona-Pisa streaming gratis: vedi la diretta live

Approfondimenti su Verona Pisa

