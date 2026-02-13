Piano Mattei | Italia e Africa cooperazione economica e sospensione del debito per nuove sfide

Il governo italiano, guidato da Meloni, ha annunciato il Piano Mattei a Addis Abeba, in risposta alle difficoltà economiche dell’Africa. La decisione arriva dopo che molte nazioni africane si sono trovate in crisi a causa del debito crescente e della pandemia. Il piano punta a rafforzare le collaborazioni tra Italia e Paesi africani, puntando anche alla sospensione temporanea del debito. Meloni ha incontrato leader africani per discutere di investimenti e progetti di sviluppo concreti, con l’obiettivo di creare nuove opportunità economiche.

Addis Abeba: Meloni Presenta il Nuovo Piano Mattei, Tra Sospensione del Debito e Partenariati Economici. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha delineato ad Addis Abeba, in Etiopia, un ambizioso piano di cooperazione con l’Africa, basato su un rinnovato approccio allo sviluppo economico e finanziario. L’iniziativa, presentata il 13 febbraio 2026, mira a superare i modelli tradizionali di assistenza, puntando su un partenariato tra pari fondato sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di benefici concreti. L’incontro, avvenuto a stretto giro dopo il vertice di Bruxelles sulla competitività dell’UE, sottolinea la volontà dell’Italia di affiancare alle strategie europee una politica africana autonoma e proattiva.🔗 Leggi su Ameve.eu Meloni al G20, focus su Piano Mattei e debito dell’Africa Mobilità qualificata e cooperazione industriale. Il corridoio Italia-Marocco nel quadro del Piano Mattei Il Piano Mattei ha avviato il progetto Thamm Plus, creando un collegamento diretto tra Italia e Marocco per la mobilità qualificata nel settore della meccatronica. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Africa: il pit-stop etiope del Piano Mattei - ISPI; Tajani: Il Piano Mattei è una priorità strategica. Inaccettabili atti terroristici in Nigeria (Avvenire); Missione ad Addis Abeba: l’Italia fa il ‘tagliando’ alla strategia per l’Africa; Il Piano Mattei alla prova di maturità. Piano Mattei, Meloni alla vertice Italia-Africa: Risultati tangibili, patto tra nazioni libereOggi il Piano Mattei è una realtà operativa e strutturata che genera risultati tangibili per i nostri popoli, che può contare su un'architettura finanziaria solida e innovativa, frutto della preziosa ... msn.com Meloni: Il Piano Mattei sta rivoluzionando il modo di agire in Africa(Agenzia Vista) Addis Adeba, 13 febbraio 2026 Abbiamo dato forma al Piano Mattei per l'Africa, lo abbiamo radicato nei nostri sistemi istituzionali, lo abbiamo fatto crescere ... ilmattino.it Post Edited: Piano Mattei, Meloni “I risultati raggiunti sono semi per un nuovo raccolto” x.com Inaugurata la seconda edizione del vertice Italia-Africa, l’Italia rivendica l’operatività del Piano Mattei nei settori dell’energia, istruzione e infrastrutture facebook