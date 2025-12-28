Valanghe l’Euregio | Neve ventata può staccarsi anche dopo il passaggio di un singolo sciatore

Il Bollettino valanghe dell’Euregio fornisce aggiornamenti quotidiani sulle condizioni della neve in Trentino, Alto Adige e Tirolo. Secondo le recenti segnalazioni, la neve ventata e gli strati deboli di neve vecchia rappresentano un rischio, che può essere attivato anche dal passaggio di un singolo sciatore. È importante prestare attenzione e valutare sempre le condizioni prima di uscire in montagna.

"La neve ventata e la neve vecchia con strati deboli persistenti richiedono attenzione". Lo riporta il Bollettino valanghe dell'Euregio che quotidianamente informa sciatori ed alpinisti sulle condizioni della neve in Trentino, Alto Adige e Tirolo."Le valanghe possono a livello isolato coinvolgere.

