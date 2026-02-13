Pergola lo scontro sull’ospedale | Ma Ruggeri da che parte sta?

Pergola, Diego Sabatucci, sindaco della città, si scaglia contro Marta Ruggeri, capogruppo 5 Stelle in Regione, chiedendosi pubblicamente da che parte stia. Sabatucci accusa Ruggeri di schierarsi con chi, secondo lui, mira a smantellare l’ospedale locale, mentre lei aveva definito i lavori di ristrutturazione come “40 milioni per una scatola vuota”. La polemica si accende dopo le dichiarazioni della Ruggeri, che aveva criticato duramente gli investimenti in corso, insinuando che non portino benefici concreti.

"Da che parte sta Ruggeri? Perché io non l’ho compreso. Sta con chi difende gli ospedali dell’entroterra oppure, insieme ai suoi alleati del Pd, vuole tornare alla stagione degli smantellamenti che aveva quasi cancellato il nostro presidio sanitario?" Il sindaco pergolese Diego Sabatucci replica alle parole della capogruppo 5 Stelle in consiglio regionale Marta Ruggeri che ieri su queste colonne ha definito gli ingenti lavori in corso sul nosocomio come "40milioni per una scatola vuota". Sabatucci tuona: "La nostra comunità ricorda bene cosa accadde: reparti e servizi chiusi, personale cancellato, intere aree dell’ospedale smantellate e sale operatorie lasciate senza nemmeno gli intonaci, con la scusa dei lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

