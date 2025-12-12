L'Italia si trova al centro di un crescente confronto tra due visioni opposte: il cesarismo e la democrazia, incarnate rispettivamente da Usa e Ue. Mentre le tensioni si intensificano, il divario tra i due modelli diventa sempre più evidente, lasciando aperta la domanda su quale parte il nostro paese sceglierà di sostenere in questo scontro ormai inevitabile.

Lentamente ma inesorabilmente si sta avvicinando il punto di rottura tra due modelli radicalmente diversi. E più passa il tempo, più la linea del governo Meloni appare ipocrita e inadeguata alla portata della sfida in corso. Fanpage.it

Cesarismo o democrazia, lo scontro Usa – Ue è inevitabile (e l’Italia non ha deciso da che parte stare) - Si è discusso molto in Europa dell’ultimo documento sulla sicurezza nazionale pubblicato dalla Casa Bianca, fondamentale per capire che vento spira da Oltreoceano verso il Vecchio Continente. fanpage.it