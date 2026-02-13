Rula Jebreal viene citata 24 volte nei Epstein Files, i documenti diffusi sulla rete di traffico e abuso del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, e questa presenza sorprende molti italiani. La giornalista e scrittrice, nota per le sue posizioni e il suo attivismo, attribuisce questa attenzione alla “colpa della mafia filo-israeliana”, una teoria che lei stessa ha più volte ripetuto. La sua menzione ripetuta, in mezzo a migliaia di pagine, si distingue per il suo legame con alcune delle persone coinvolte e per il modo in cui viene inserita nel mosaico delle connessioni internazionali di Epstein.

Ventiquattro citazioni per Rula Jebreal nella enorme mole di documenti Epstein files sono una goccia nell’oceano delle documentazione del finanziere pedofilo, ma che balzano agli occhi dell’opinione pubblica italiana. La giornalista palestinese, icona della sinistra italiana e pasionaria dei pro-Pal, ha dato la sua versione dei fatti con un messaggio social. «Epstein era un’operazione di ricatti sessuali israeliani.le email mostrano lui e i suoi sodali che mirano ad aiutare lo stato genocidario israeliano. L’unico motivo per cui cercano di infangare chi denuncia lo scandalo perché hanno ricevuto direttive della mafia filo-israeliana». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Perché Rula Jebreal viene citata 24 volte negli Epstein files? “Colpa della mafia filo-israeliana”, dice lei

Approfondimenti su rula jebreal

Rula Jebreal, la giornalista italiana di origini palestinesi, compare 24 volte nei cosiddetti Epstein Files, un archivio che raccoglie i contatti e le comunicazioni di Jeffrey Epstein, e questa scoperta riaccende il dibattito su una rete di relazioni che negli anni successivi alla prima condanna di Epstein si è estesa tra ambienti culturali, mondani e finanziari di alto livello.

Negli atti legati a Epstein spuntano anche i nomi di Rula Jebreal e Julian Schnabel.

Ultime notizie su rula jebreal

Argomenti discussi: Il nome di Rula Jebreal negli Epstein files: ma si tratta di inviti a cene di gala e cerimonie; Rula Jebreal e Julian Schnabel citati negli Epstein Files; Rula Jebreal: Odio contro Pucci? A Sanremo Meloni voleva impedirmi di parlare, vuole solo distrazione di massa; Bufera politica su Pam Bondi accusata di aver censurato nomi illustri negli Epstein Files.

Rula Jebreal accusa Meloni su Pucci e il caso SanremoIl caso Pucci e la risposta di Rula JebrealLe dimissioni di Andrea Pucci dalla co-conduzione del Festival di Sanremo 2026 hanno acceso uno scontro po ... assodigitale.it

Rula Jebreal: Odio contro Pucci? A Sanremo Meloni voleva impedirmi di parlare, vuole solo distrazione di massaIntervista a Rula Jebreal, che nel 2020 subì una campagna mediatica da parte di Giorgia Meloni per la sua partecipazione a Sanremo ... fanpage.it

Nei file spunta il nome della giornalista #RulaJebreal insieme a quello del suo ex, il regista #JulianSchnabel, che viene citato 48 volte tra il 2009 e il 2011. La coppia ricorre negli eventi mondani, serate e party x.com

Ecco la prima di oggi de Il Tempo @tempoweb EPSTEIN, QUANDO RULA JEBREAL “VOLTEGGIAVA SUL PAVIMENTO” De Luca in Antimafia. Se un procuratore coraggioso smonta trent’anni di balle. Silenzio e imbarazzo di troppi. Riscrivere la storia del e da - facebook.com facebook