Francesca Albanese nello studio di Tucker Carlson L' abbraccio anti-israeliano tra destra e sinistra

Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU, è stata ospite nello studio di Tucker Carlson, evidenziando un nuovo fronte di convergenza tra destra e sinistra in ambito politico. La scena rappresenta una significativa outside the traditional schisms, riflettendo i cambiamenti nelle alleanze e nelle posizioni sul tema israeliano negli Stati Uniti.

Ieri sera è andata in onda una scena simbolo della nuova faglia che attraversa il Partito Repubblicano: Tucker Carlson, volto della destra populista americana, ha ospitato la relatrice speciale Onu Francesca Albanese. Un incontro impensabile fino a poco tempo fa, ora diventato il manifesto del riavvicinamento tra la destra America First e la sinistra radicale sedicente "antisionista". Uniti, come scrive il quotidiano israeliano Haaretz, dall’essere entrambi “accusati dai falchi pro-Israele di antisemitismo”. La reazione del fronte repubblicano filo-israeliano è stata in effetti immediata. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Francesca Albanese nello studio di Tucker Carlson. L'abbraccio anti-israeliano tra destra e sinistra

