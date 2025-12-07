ChatGPT può diventare il tuo Jarvis personale | ecco le istruzioni che nessuno ti dà

Ogni volta che apri ChatGPT, probabilmente lo usi come un motore di ricerca evoluto: fai una domanda, ottieni una risposta, chiudi la finestra. Ma cosa succederebbe se potessi trasformarlo in qualcosa di radicalmente diverso? Non un semplice assistente digitale, ma un vero e proprio Jarvis personale, come quello che Tony Stark aveva al polso in Iron Man. Un’intelligenza che conosce i tuoi gusti, anticipa le tue esigenze, ti stimola creativamente quando sei bloccato e ti offre prospettive zen quando la mente è in tempesta. Non è fantascienza. È questione di impostazione, di dialogo strategico e di qualche accorgimento che pochissimi conoscono. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - ChatGPT può diventare il tuo Jarvis personale: ecco le istruzioni che nessuno ti dà

