Dal Sottosopra a Derry | perché ci piacciono tanto le storie di bambini perseguitati da mostri?

Le storie di bambini e adolescenti confrontati con mostri e minacce sovrannaturali affascinano il pubblico da sempre. Negli ultimi anni, questo genere ha vissuto un ritorno crescente, catturando l’immaginario collettivo. Attraverso queste narrazioni, si esplorano temi di paura, coraggio e innocenza, offrendo un intreccio tra realtà e fantasia che stimola l’interesse di adulti e giovani.

Negli ultimi anni, l’immaginario collettivo è stato attraversato da un ritorno potente: quello delle storie in cui bambini o adolescenti affrontano creature misteriose, entità sovrannaturali o minacce che si nascondono ai margini della realtà. Stranger Things, IT: Welcome to Derry, Dark, The Innocents e molte altre opere contemporanee hanno riacceso un filone narrativo che sembrava appartenere soprattutto ai romanzi di Stephen King e al cinema degli anni Ottanta. Questi racconti non conquistano il pubblico solo con l’orrore, ma attraverso una miscela particolare: la fragilità dell’infanzia, la forza dell’amicizia, la potenza degli archetipi e la capacità di trasformare il sovrannaturale in una lente attraverso cui leggere la nostra società. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Dal Sottosopra a Derry: perché ci piacciono tanto le storie di bambini perseguitati da mostri?

