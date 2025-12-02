Il paradosso delle pensioni 2026 l'assegno è più basso se hai versato più contributi | chi ci perde

Il paradosso riguarda gli assegni minimi e le pensioni assistenziali. Ad esempio, chi arriva appena a una pensione da 384 euro al mese arriverà, grazie alle integrazioni e agli aumenti, a prendere circa 749 euro netti al mese. Se invece la pensione 'guadagnata' con i contributi vale 692 euro, dopo tutti i calcoli, si arriva solo a 710 euro netti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

In Italia viviamo un paradosso: il #Sud è l’area del Paese che cresce di più, ma continua a restare la più povera. Cresce grazie al PNRR che il governo di Giuseppe Conte ha portato a casa, ma resta indietro per la miopia del governo Meloni. Il PNRR nasceva - facebook.com Vai su Facebook

Conti pubblici in ordine, economia reale al palo: il paradosso italiano tra ‘dottrina Draghi’, interessi d’oro (rispetto alla Francia) e pensione che non arriva mai di @angelismi Vai su X

Pensioni 2026, il paradosso: grazie a integrazioni ed esenzioni, chi prende 384 euro ne incassa più di chi ne ha maturati 692 - La denuncia della Cgil: «Con perequazione aumenti vergognosi di pochi euro, serve riforma vera. Come scrive msn.com

Pensioni 2026, il paradosso che nessuno racconta: ecco perché chi ha lavorato di più rischia un assegno più basso - Pensioni 2026: chi ha versato più contributi rischia un netto più basso di chi ha lavorato meno. Secondo soldionline.it

Pensioni, nel 2026 aumento di 155 euro per chi è nato in questi anni - Nel 2026 cresce l’ importo destinato ai pensionati con assegni molto bassi. Lo riporta money.it

Pensioni, tasso di rivalutazione 2026 in anteprima e la tabella con i nuovi importi - it può anticipare la misura del tasso di rivalutazione che verrà applicato da gennaio 2026. Da money.it

Pensioni, dal 1° gennaio 2026 assegni rivalutati dell'1,4%: aumenti e calcoli per le fasce - Dal primo gennaio 2026 le pensioni saranno rivalutate dell' 1,4%: minime verso quota 620 euro, aumenti per scaglioni e nessun conguaglio sul 2025 ... Si legge su it.blastingnews.com

Pensioni, pubblicato il decreto sulla perequazione 2026. Ecco di quanto aumentano gli assegni - Perequazione pensioni 2026: aumenti, fasce di rivalutazione e nuovi importi. Segnala msn.com