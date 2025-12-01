Mostrano in diretta a Conte il tweet di De Laurentiis | Ma il presidente si riferiva a me?

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte è di ottimo umore dopo la vittoria del Napoli a Roma e piazza la battuta scoppiando a ridere quando gli mostrano il tweet di Aurelio De Laurentiis che celebra la vittoria azzurra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Mostrano Diretta Conte Tweet