Paura a Savona 24enne accoltellato per strada per vecchi attriti l' aggressore fugge col suo monopattino

A Savona, un giovane di 24 anni è stato ferito con un coltello durante una lite in strada, a causa di vecchi dissidi tra i due. L’aggressore, un tunisino di 25 anni, è fuggito con il suo monopattino, lasciando il ferito in fin di vita. La polizia ha arrestato l’uomo poco dopo, trovandolo ancora nei pressi del luogo dell’aggressione. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso, mentre le forze dell’ordine indagano sulla vicenda.

Un fermo per tentato omicidio, rapina, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel pomeriggio di ieri a Savona. Un giovane di 25 anni, di origine tunisina e con precedenti, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dopo aver aggredito con alcune coltellate un ventiquattrenne, anch’egli di origini nordafricane, nella zona di Villapiana. L’aggressione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe riconducibile a vecchi dissidi tra i due. Tentato omicidio a Savona La vicenda ha avuto inizio nella mattinata di ieri, quando in zona Villapiana un giovane italiano di origini nordafricane è stato gravemente ferito con alcune coltellate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

