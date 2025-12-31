Nella giornata di ieri, nel cuore di Modena, si è verificata un’aggressione nei confronti di don Rodrigo Gaviria Grajales, sacerdote colombiano di 45 anni. L’episodio, avvenuto in pieno centro e durante le ore diurne, si è concluso con l’accoltellamento dell’uomo. Le autorità stanno condurre indagini per identificare l’aggressore e chiarire i motivi dell’attacco.

Un’aggressione choc e con un movente che rimane avvolto nel mistero, quella avvenuta ieri mattina, in pieno giorno e in pieno centro a Modena, ai danni di un sacerdote di 45 anni colombiano, don Rodrigo Gaviria Grajales. "Ho sentito un colpo alle spalle, come un pugno, mi sono girato e ho visto una persona, direi un uomo, che mi ha accoltellato alla gola. Da quel momento non ricordo altro", dice il prete dal letto dell’ospedale dopo essersi svegliato dall’anestesia. Il viceparroco di San Giovanni Evangelista, dal 2021 punto di riferimento per la comunità cattolica latinoamericana, è stato sottoposto a un delicato intervento per la lesione di un’arteria nel collo e resta ricoverato in chirurgia vascolare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sacerdote accoltellato in strada, caccia all’aggressore

Leggi anche: Sacerdote accoltellato alla gola in centro storico, caccia all'aggressore

Leggi anche: Gela (CL), parroco accoltellato all'addome da 26enne, sacerdote fuori pericolo: l'aggressore entrato in chiesa "per confessarsi", arrestato

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Modena, prete accoltellato in strada. Caccia all'aggressore fuggito; Paura in strada, un prete è stato aggredito e accoltellato: è caccia al malvivente; Sacerdote accoltellato alla gola in centro storico, caccia all'aggressore; Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: caccia all'aggressore, si indaga per tentato omicidio.

Choc a Modena, prete accoltellato in pieno giorno: caccia all’aggressore - Grave episodio di violenza nel centro di Modena: un sacerdote è stato accoltellato in strada, in pieno giorno. notizie.it