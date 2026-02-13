Pattinaggio | in città torna il Novara Talent Show

Il 14 febbraio, a Novara, si svolge di nuovo il Novara Talent Show. La manifestazione si tiene al Pala dal Lago e porta in scena i giovani più promettenti del pattinaggio artistico a rotelle. È un evento che attira appassionati e famiglie, offrendo un'esibizione di numeri acrobatici e coreografie innovative.

Sabato 14 febbraio a Novara appuntamento con il pattinaggio.Torna infatti al Pala dal Lago il "Novara Talent Show by Roll Line", la prestigiosa gara - spettacolo dedicata ai migliori talenti del pattinaggio artistico a rotelle. L'evento, giunto alla sua quattordicesima edizione, vedrà scendere in.