La donna aggredita a pugni in zona San Lorenzo a Roma racconta quello che è successo. Dice di essere rimasta sorpresa perché, nonostante il colpo, aveva ancora la faccia al suo posto. La scena si è svolta senza motivo apparente, e lei si è trovata a dover affrontare un’aggressione improvvisa da parte di un 22enne. Ora cerca di riprendersi da quell’esperienza spiacevole.

È sorridente, oggi, la donna che senza un motivo è stata aggredita a pugni da un 22enne nel quartiere San Lorenzo a Roma. Ha il volto tumefatto e la paura che ancora incupisce i suoi occhi, ma ha tanta forza per raccontare: “Credevo mi avesse spaccato i denti”, rivela alle telecamere. Dopo aver ricevuto il colpo, infatti, la giovane mamma si è stupita del fatto che “la mia faccia fosse ancora lì”, dato che ha “percepito da subito la violenza” di quell’aggressione. Parla la mamma aggredita a Roma Venerdì 6 febbraio le telecamere di Dentro La Notizia hanno raggiunto la donna che lunedì 2 febbraio è stata colpita con un pugno da un passante, un giovane di 22 anni, mentre transitava in via dei Dalmati del quartiere San Lorenzo di Roma in bicicletta insieme al figlio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Parla la donna aggredita a pugni dal 22enne in zona San Lorenzo a Roma, "credevo mi avesse spaccato i denti"

Approfondimenti su Roma San Lorenzo

Un uomo di 22 anni è stato denunciato ieri dagli agenti del commissariato San Lorenzo per aver aggredito una donna in bicicletta con il figlio.

Una donna racconta di essere stata aggredita in strada a San Lorenzo.

