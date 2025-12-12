Paris FC-Tolosa sabato 13 dicembre 2025 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici
Il sedicesimo turno di Ligue 1 si apre con l'anticipo tra Paris FC e Tolosa, in programma sabato 13 dicembre 2025 alle ore 21:05. La partita vedrà le formazioni schierarsi sul campo per un incontro importante in ottica classifica, con analisi su formazioni, quote e pronostici.
Sedicesimo turno di Ligue1 che negli anticipi del sabato vede il Paris FC ospitare il Tolosa di Martinez. La squadra di Gilli ha mosso la classifica pareggiando ancora una volta contro il Le Havre e muovendo comunque la classifica in uno scontro salvezza. Partita scialba e dominata dalla paura senza grossi acuti con entrambe le squadre intente solamente a dividersi la posta in palio. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
