Palermo Irpef a rischio | Comune cerca intesa con Roma per evitare nuovi oneri fiscali e tutelare i contribuenti

Il comune di Palermo rischia di dover aumentare le tasse, perché Roma ha deciso di modificare le regole sull’Irpef. La causa è la possibile introduzione di nuovi oneri fiscali che colpirebbero i cittadini palermitani. Per evitare questa eventualità, il Comune ha deciso di trattare con le autorità centrali e ha rinviato la delibera prevista. La speranza è di trovare un’intesa prima che si applichino nuovi aumenti, proteggendo così le tasche dei contribuenti locali.

Irpef a Palermo: Rinvio della Delibera e Trattativa Aperta con Roma per Evitare Nuovi Oneri Fiscali. Palermo attende sviluppi sulla questione dell'addizionale Irpef. L'amministrazione comunale ha rinviato la discussione in Consiglio, cercando di negoziare con il governo nazionale per evitare un aumento delle tasse che potrebbe pesare significativamente sui contribuenti, soprattutto quelli con redditi più elevati. La decisione è arrivata dopo una seduta tesa, segnata da forti contestazioni da parte delle opposizioni. Tensione in Consiglio Comunale e la Necessità di Risorse Aggiuntive. La seduta del Consiglio comunale, tenutasi a Palazzo delle Aquile, sala Martorana, si è conclusa con l'abbandono dell'aula da parte della maggioranza, a seguito di una riunione dei capigruppo.