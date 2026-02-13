Pagelle Pisa-Milan 1-2 i voti | Fullkrug un errore che costa caro

Il Milan ha battuto il Pisa 2-1, un risultato deciso da un errore difensivo di Fullkrug. La partita si è giocata allo stadio Romeo Anconetani, dove il Pisa ha aperto le marcature con Loyola, prima che i rossoneri trovassero la rimonta grazie a una giocata di Modric. È stata una sfida combattuta, con i padroni di casa che hanno spinto fino all'ultimo minuto.

Il Milan vince in casa del Pisa con i rossoneri che riescono ad avere la meglio dei padroni di casa riuscendo a trovare un successo grazie alla giocata personale di Luka Modric che è riuscito a riportare la partita in favore degli uomini di Allegri dopo il momentaneo pareggio di Loyola. I voti di Pisa-Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it Rossoneri in vantaggio con Loftus-Cheek nel finale di primo tempo con l'inglese che ha saputo sfruttare al meglio l'assist di Athekame segnando di testa. Nella ripresa arriva il gol di Loyola che fa sperare i padroni di casa nel pareggio, ma è Modric nel finale a riuscire a trovare la rete della vittoria che tiene ancora in piedi la corsa scudetto per i rossoneri.