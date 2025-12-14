cecotti errore che costa caro casarini prezioso a tutto campo

In un match ricco di emozioni, Cecotti commette errori che si rivelano decisivi, mentre Casarini si distingue per la sua versatilità. Sorzi si distingue con un punteggio di 6. La partita si sviluppa con quattro gol, tra cui un colpo di testa di Macrì e un tris con deviazione, culminando nel quarto gol di Farinelli.

SORZI 6. Si deve inchinare quattro volte ma senza colpe. Macrì lo fredda da due passi, il 2-1 di testa arriva nel traffico, poi sul tris una deviazione lo mette fuori causa e nel poker Farinelli gli si presenta a tu per tu. ZAGNONI 6. Esce poco prima del poker dopo una gara senza grande sbavature, in cui aveva servito l'assist per il possibile 2-2 di Cortesi. (20'st Forte 6,5. Timbra subito alla prima occasione, nel finale sfiora la doppietta). LOMBARDI 5,5. Dura la vita con un Petrelli che fisicamente si fa valere e fa girare il Forlì. ROSSINI 5,5. Da quella parte Coveri e Macrì trovano spazi, da due passi non trova di testa la stoccata del possibile 2-2.

