Ucraina Zelensky | Trump e Putin hanno esaminato i 20 punti del piano di pace Dagli Usa garanzie di sicurezza per 15 anni

Durante una telefonata precedente all'incontro con Zelensky, Trump e Putin hanno esaminato in dettaglio i venti punti del piano di pace per l’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno assicurato garanzie di sicurezza per i prossimi quindici anni. Questa discussione rappresenta un passo importante nel percorso verso una risoluzione del conflitto, evidenziando l’interesse internazionale nel trovare soluzioni durature.

Nella loro telefonata prima dell'incontro con Volodymyr Zelensky, Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto una lunga conversazione durante la quale sono stati discussi in dettaglio tutti i 20 punti del piano di pace. Lo ha dichiarato il presidente ucraino parlando con i giornalisti all'indomani dei colloqui a Mar-a-Lago con il presidente Usa.

