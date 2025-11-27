Orfani speciali | nuove misure di sostegno per i figli delle vittime di femminicidio e crimini domestici
Si è svolta questa mattina, nel Salone degli Stemmi della Prefettura di Ravenna, la conferenza stampa di presentazione delle iniziative e delle misure di sostegno previste dall’ordinamento in favore degli orfani dei crimini domestici e dei femminicidi, definiti “orfani speciali” perché spesso si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
