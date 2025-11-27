Orfani speciali | nuove misure di sostegno per i figli delle vittime di femminicidio e crimini domestici

Ravennatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta questa mattina, nel Salone degli Stemmi della Prefettura di Ravenna, la conferenza stampa di presentazione delle iniziative e delle misure di sostegno previste dall’ordinamento in favore degli orfani dei crimini domestici e dei femminicidi, definiti “orfani speciali” perché spesso si. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

orfani speciali nuove misure di sostegno per i figli delle vittime di femminicidio e crimini domestici

© Ravennatoday.it - Orfani speciali: nuove misure di sostegno per i figli delle vittime di femminicidio e crimini domestici

Approfondisci con queste news

orfani speciali nuove misureRavenna, orfani di femminicidi e crimini domestici: le misure a sostegno - Questa mattina a Ravenna, presso il Salone degli Stemmi della Prefettura, sono state illustrate le misure di sostegno previste per gli orfani dei ... Da corriereromagna.it

orfani speciali nuove misurePdl Carfagna, alla Camera la deputata di Noi Moderati presenta in conferenza stampa la sua proposta di legge sugli orfani di femminicidi - Colmare un vuoto strutturale che impedisce di conoscere con esattezza il numero dei minori rimasti orfani a seguito di un femminicidio: è l'obiettivo della proposta di legge ... ilmessaggero.it scrive

orfani speciali nuove misureI numeri invisibili degli orfani di femminicidio, vittime dimenticate della violenza contro le donne - La burocrazia li chiama "orfani speciali", nessuno sa quanti siano, ma una legge li tutela, ed è grazie a uno di loro ... Scrive elle.com

Cerca Video su questo argomento: Orfani Speciali Nuove Misure