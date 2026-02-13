Omicidio di Santo Re i legali citano il Viminale | Se l’assassino fosse stato espulso
I legali di Santo Re accusano il Viminale di non averlo espulso, provocando così l’omicidio del pasticcere. La loro richiesta si basa sul fatto che, se il ministero avesse agito in tempo, Santo Re sarebbe stato già lontano dall’Italia. La difesa sottolinea che l’assenza di un intervento efficace ha permesso all’assassino di rimanere nel paese e di compiere il suo gesto. In tribunale, i legali hanno portato anche il dettaglio che Santo Re aveva segnalato diverse minacce prima dell’omicidio.
Omicidio di Santo Re: La Difesa Accusa il Viminale, “L’Espulsione Avrebbe Evitato la Tragedia”. Catania è scossa dalla richiesta di citazione a giudizio del ministero dell’Interno nel processo per l’omicidio di Santo Re, il pasticcere ucciso lo scorso maggio in circostanze drammatiche. I legali della famiglia Re sostengono che una serie di omissioni da parte dello Stato avrebbero potuto prevenire la morte del loro assistito, concentrando l’attenzione sulla mancata esecuzione di sette precedenti ordini di espulsione nei confronti dell’imputato, Akbahue Innocent. Un Delitto in Piazza Mancini: La Dinamica dei Fatti.🔗 Leggi su Ameve.eu
Omicidio di Santo Re, i legali citano il Viminale: "Se l'assassino fosse stato espulso, il delitto non ci sarebbe stato"
Akbahue Innocent, 37enne originario dello Zimbabwe, è al centro di un nuovo fronte nel caso dell’omicidio di Santo Re.
Catania, l’omicidio di Santo Re: la famiglia chiede i danni allo StatoCATANIA – Se Akbahue Innocent, 37enne dello Zimbawe, immigrato irregolare in Italia, fosse stato espulso, il pasticcere trentenne Santo Re non sarebbe stato ucciso. Il delitto avvenne con sei coltella ... livesicilia.it
Catania, l'omicida di Santo Re doveva essere espulso: la difesa della vittima cita il ministero come responsabile civileIl 31enne pasticciere è stato ucciso a Ognina lo scorso maggio. Oggi alla prima udienza del processo, la difesa ha presentato l'istanza ... lasicilia.it
