Omicidio di Santo Re i legali citano il Viminale | Se l’assassino fosse stato espulso

I legali di Santo Re accusano il Viminale di non averlo espulso, provocando così l’omicidio del pasticcere. La loro richiesta si basa sul fatto che, se il ministero avesse agito in tempo, Santo Re sarebbe stato già lontano dall’Italia. La difesa sottolinea che l’assenza di un intervento efficace ha permesso all’assassino di rimanere nel paese e di compiere il suo gesto. In tribunale, i legali hanno portato anche il dettaglio che Santo Re aveva segnalato diverse minacce prima dell’omicidio.

