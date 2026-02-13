oltre il podio scatti olimpici in mostra a palazzo castiglioni

Oltre il Podio, la mostra dedicata agli scatti olimpici, ha aperto i battenti a Palazzo Castiglioni a Milano, attirando molti appassionati di sport. La esposizione, visitabile fino al 17 febbraio, permette ai visitatori di ammirare fotografie che catturano momenti intensi delle Olimpiadi, portando il pubblico vicino alle emozioni degli atleti. La manifestazione si svolge nella sede di Confcommercio Milano, offrendo ingresso gratuito a chi desidera scoprire immagini inedite e ricordi di grandi imprese sportive.

Gli eventi legati alle Olimpiadi a Milano si arricchiscono di un nuovo appuntamento ospitato a Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio Milano, dove f ino al 17 febbraio è aperta al pubblico gratuitamente la mostra “ Oltre il Podio. Scatti, storia e arte ” che si inserisce tra i progetti speciali che celebrano i dieci anni di MuseoCity, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio museale della città. La mostra fotografica “ Rehearsal - Before the Applause ” del fotografo di fama internazionale Giampaolo Sgura, realizzata sotto la direzione del Museo Olimpico di Losanna, in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026 e Balich Wonder Studio nell’ambito delle Olimpiadi Culturali, propone una serie di immagini che entreranno a far parte della collezione Olympism Made Visible, curata dal Museo Olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

