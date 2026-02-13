Olimpiadi Milano Cortina che vergogna l’attacco a Francesca Lollobrigida | avete visto cosa è successo?
Olimpiadi Milano Cortina, Francesca Lollobrigida è stata oggetto di un attacco ingiustificato sui social, scaturito da commenti poco rispettosi riguardo alla sua prestazione nella gara di short track, che ha suscitato sdegno tra gli spettatori e gli appassionati.
La gioia di una doppia medaglia d’oro dovrebbe bastare a zittire tutto il resto. E invece, nel pieno dell’entusiasmo per il trionfo alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Francesca Lollobrigida si è ritrovata a fare i conti con una polemica amara. Dopo l’oro nei 3000 metri e il bis nei 5000, la campionessa azzurra ha dovuto fronteggiare commenti sgradevoli legati a un momento tenerissimo condiviso con il figlio Tommaso, diventato virale in tutto il mondo. Francesca Lollobrigida, da campionessa a vittima di parole ignobili: i fatti. Le immagini della pattinatrice che, subito dopo la gara, corre ad abbracciare il suo bambino hanno emozionato milioni di persone. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Milano-Cortina, Francesca Lollobrigida e la vergogna contro il figlio Tommaso
