Olimpiadi Milano Cortina 2026 le speranze di medaglia dell’Italia oggi Borsino e percentuali 13 febbraio

Michela Moioli, campionessa olimpica e leader della squadra italiana di snowboard, si prepara oggi a scendere in pista a Livigno per la fase finale del snowboardcross femminile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo aver mantenuto un riserbo totale sulla sua forma durante tutta la stagione, come aveva già fatto prima di conquistare il titolo mondiale.

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (13 FEBBRAIO). SNOWBOARD. Ore 13.30: fase finale snowboardcross femminile (Livigno) Michela Moioli è rimasta nascosta per tutta la stagione, come d’altronde aveva fatto nella scorsa, prima di vincere il Mondiale. Ormai ha tanta esperienza e sa come arrivare pronta ad un grande appuntamento. Tuttavia l’altro ieri ha accusato una caduta in allenamento: nulla di grave, ma un trauma facciale c’è stato. Lascerà strascichi? Le donne da battere saranno la britannica Charlotte Bankes e la ceca Eva Adamczykova, ma attenzione all’intera pattuglia francese. Percentuali di medaglia dell’Italia Michela Moioli 45% BIATHLON. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con qualche speranza di medaglia in più.

Questa mattina si sono aperte le gare di combinata a squadre maschile di sci alpino, prima prova delle speranze italiane alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

